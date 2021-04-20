Ціни на продукти в Україні за рік зросли на 8% – KSE

В Україні в 2021 році найбільше здорожчали олія, яйця та цукор. Причина цьому – інфляція, яка, замість очікуваних 5-6%, у березні становила вже 8,5%.

Торік у квітні олія коштувала в середньому 32 грн, зараз – 55 грн. Цукор був по 15 грн, цього місяця виріс до 24 грн. Яйця коштували 18 грн, а нині – 39 грн.

Також серед причин – поганий врожай та світове зростання цін. Україна як провідний експортер аграрної продукції не може продавати в себе дешевше, ніж за кордон.

– Усе йде від нас на експорт, і, відповідно, наші внутрішні ціни також сильно зростають, – пояснює керівник Центру макроекономічного моделювання KSE – Київ Юрій Шоломицький.

Через неврожай здорожчав корм для свійських тварин, тож росли ціни на м’ясо, зокрема на курятину та яловичину.

Олія та яйця потягли за собою ціни на майонези, маргарини та хліб. Скорочення запасів призвело до того, що здорожчали капуста, буряк та морква.

Експерти кажуть: поки ціни падати не будуть, бо зростає вартість нафти у світі. Через це дорожчає пальне й збільшуються транспортні витрати.

Однак у Нацбанку порахували, що здешевшали картопля, цибуля, часник та лимони.

– Ціни зросли на 8% за рік. Зарплати – на близько 10%. Все одно зростання доходів трохи випереджає зростання цін, – говорить Юрій Шоломицький.

Шеф-кухар Вадим Ярема радить, як зекономити на продуктах, не шкодячи здоров’ю. Наприклад, м’ясу є здорова альтернатива:

– Шию можна замінити на сальтисон, як наші батьки робили. Котлети можна зробити з субпродуктів.

Також шеф радить їсти сезонні продукти, які ростуть у вашій місцевості.

Держава сподівається, що восени буде гарний врожай – це і знизить ціни. Невеликого спаду в Нацбанку очікують уже наприкінці року.

Скільки коштуватиме великодній кошик 2021

У 2021 році вартість великоднього кошика обійдеться на 25,8% дорожче, ніж минулого року, й становитиме близько 780 грн.

Торік мінімальний набір продуктів коштував 620 грн.

Домашня паска обійдеться в близько 120 грн за 1 кг. Неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року стали яйця – 38 грн за десяток. Це на 90% більше, ніж у березні 2020 року.

Детальніше про те, скільки коштуватиме великодній кошик 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

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