Цього тижня Рада може розглянути правки до Виборчого кодексу і звільнити силовиків

Без бійок, скандалів, але з передвиборчою агітацією та емоціями. Замість розглядати виборчий кодекс, опозиціонери пропонують займатися тарифами, референдумом та миром на Донбасі. Про відкриті списки та саму зміну системи виборів, вони говорити не воліють. Мовляв, для цього у парламенті недостатньо голосів. Та більшість лідерів фракцій іншої думки.

Працювати цього тижня над зміною виборчого законодавства готові і Батьківщина і Блок Петра Порошенка, Самопоміч та Народний фронт. Кажуть, давали обіцянки виборцям – і тепер прийшов час їх виконувати. Кодекс передбачає так звані регіональні списки. Їх формуватимуть самі виборці під час голосування.

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Та голова Верховної ради Андрій Парубій навпаки сподівається, депутати таки зможуть до кінця своєї каденції розглянути виборчий кодекс. Визнає, роботи буде чимало, називає цей документ фундаментальним та історичним. Щоправда обранцям треба розглянути понад 5 тисяч поправок. Цим вони займатимуть до складання своїх повноважень.

Щоправда вже 19 червня депутати планують переключитися від виборчого законодавства на кадрові питання. Представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, закликав їх підтримати подання Володимира Зеленського та звільнити Генерального прокурора, голову Служби безпеки України та очільника міністерства закордонних справ та керівника оборонного відомства. А ще у Президента просять депутатів підтримати кілька його законопроектів.

Та слуги народу поки що погодилися підтримати лише подання на звільнення силовиків та призначити міністром закордонних справ українського дипломата Вадими Пристайка. А те, що інші посади залишаться вакантними депутати не переймалися.

Водночас в адміністрації президента пообіцяли депутатам вже завтра паралельно зареєструвати подання на призначення нових керівників силових структур.

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася відправляти у відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

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