ЦВК Грузії підбила підсумки місцевих виборів

Центральна виборча комісія Грузії оголосила остаточні результати місцевих виборів. Згідно з офіційними даними, перемогу здобула керівна партія Грузинська мрія.

Так, за результатом підрахунку 100% голосів (із 3743 виборчих дільниць) Грузинська мрія набирає 46,74%. Свої голоси за цю партію віддали понад 824 тис. виборців.

У створеної Міхеілом Саакашвілі опозиційної політсили Єдиний національний рух – 30,68% підтримки виборців. Загалом за цю партію на виборах до органів місцевої влади проголосували понад 541 тис. громадян.

Третє місце зайняла політсила колишнього прем’єр-міністра країни Георгія Гахарії За Грузію, яка отримала підтримку 7,79% виборців.

А на четвертому місці знаходиться партія Лело для Грузії із 2,71% підтримки.

Далі йдуть політсили Європейська Грузія (1,66% підтримки), Альянс патріотів Грузії (1,46%), Гірчі – більше свободи (1,44%), Лейбористська партія Грузії (1,38%).

Місцеві вибори в Грузії відбулися в суботу, 2 жовтня. Їх розглядали як референдум про довіру до правлячої партії – Грузинська мрія.

Правляча партія зобов’язувалася провести дострокові парламентські вибори в Грузії, якщо набере менш ніж 43% голосів. Оскільки ж Грузинська мрія отримала понад 46% підтримки, таких дострокових виборів у країні не буде.

Водночас опозиція заявляє про фальсифікації на місцевих виборах та обіцяє вивести людей на протести.

Тим часом Міхеіл Саакашвілі, якого затримали напередодні проведення виборів, знаходиться за ґратами. В Грузії екс-президент уже заочно засуджений до мінімум шести років позбавлення волі.

Також проти нього відкрили нову справу про незаконний перетин державного кордону. Місцеві ЗМІ дізналися, як саме він це зробив. За їхніми даними, Саакашвілі заховався у вентиляційній кабіні трейлера, а, приїхавши до Грузії, зупинився у водія цієї ж вантажівки.

У тій квартирі екс-президента і заарештували.

Напередодні український лідер Володимир Зеленський заявив, що Міхеіл Саакашвілі – громадянин України, тож влада працюватиме над поверненням політика.

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