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ЦВК прийняла 15 протоколів із мокрими печатками

Центрвиборчком замінували. До надзвичайної події Центрвиборчком встиг опрацювати понад 98 % електронних протоколів. Повідомлення про вибухівку надійшло 23 липня близько сьомої години вечора. За інформацією журналістки Фактів Тетяни Наконечної, яка в той момент була в Центрвиборчкомі, усіх попросили залишити приміщення. Фахівці почали оглядати залу засідань і територію навколо будівлі. Ні правоохоронці, ні співробітники ЦВК поки нічого не коментують.

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П’ятірка лідерів незмінна, але точиться боротьба за третє місце між Європейською Солідарністю і Батьківщиною. Зранку партія Тимошенко випередила політсилу Порошенка. Утримує позиції і нині. Розрив мізерний – 0,6%. Батьківщина має – 8,18%, а Європейська солідарність – 8,12% .

Решта списку – без змін: перші Слуга народу – 43,14% , другі – Опозиційний блок За життя – понад 13%. І на п’ятому місці Голос Вакарчука – 5,83%, коли опрацюють 100% електронних протоколів, у ЦВК поки не прогнозують, але переконують, що у відведені законом терміни вкладуться. Затримку ж пояснюють людським фактором.

23 липня з 9 ранку до ЦВК почали надходити протоколи з мокрими печатками. Уже є з 15 округів, із 10 закордонних і  5 українських.  Найоперативнішими стали окружкоми з Донеччини, зокрема прифронтової Авдіївки, з Києва, а також з Кременчука на Полтавщині. Документи з Дніпропетровщини повернули для уточнення. Загалом протоколи мають привезти 199 ОВК. Засідання Центрвиборчокму продовжать завтра з 10 ранку.

Нагадаємо, у Верховній Раді IX скликання буде більше 300 нових осіб, більше жінок і перша монобільшість.

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