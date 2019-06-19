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ЦВК зареєструвала на дочасні парламентські вибори вже 583 кандидатів

Поки Конституційний суд вирішує, чи відповідає основному закону указ про розпуск Ради, ЦВК реєструє кандидатів на дочасні парламентські вибори. Їх уже 583.

Лише 18 червня зареєстрували 122 людини. 97 йтимуть у парламент самовисуванцями, 25 – від політичних партій.

Читайте: Конституційний суд не зможе зупинити вибори до Верховної Ради – голова ЦВК

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. ЦВК приймає документи кандидатів до 20 червня включно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду.

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