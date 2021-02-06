Цигарки через кордон. Як прикордонники ловлять контрабандистів на Буковині

Тютюнова контрабанда процвітає на “зеленому кордоні”. Так називають 80 кілометрів гірського рубежу на Буковині та Прикарпатті. І ніщо роками не може її здолати.

Бідність місцевих і відсутність покарання для порушників – усе це зводить боротьбу прикордонників із контрабандою нанівець. Проте порушники оснащуються і дедалі частіше переправляють цигарки повітрям.

Чим далі цигарки потраплять у країни Євросоюзу, то більший заробіток. Часто їх виготовляють нелегально на тютюнових фабриках. Реальні прибутки отримують організатори схеми. Місцеві – лише гвинтик у потужному механізмі тютюнової контрабанди.

Лісозаготівля та контрабанда – чи не єдиний заробіток тутешніх горян. Будинки з високими парканами зводять за 3-4 метри від лінії кордону.

Увагу прикордонників відвертають, а ящики з цигарки перекидають через загороджувальний паркан. Далі переносять на плечах. А ще контрабанду везуть підводами і джипами, автівки купують за безцінь, навіть не розмитнюють. Порушники технічно забезпечені.

На землі їх спіймати легше. Та останнім часом контрабанду транспортують квадрокоптерами, мотодельтапланами та навіть літаками. Торік таких порушень виявили майже 200.

Колись у Селятині, що на кордоні з Румунією, був міжнародний пункт пропуску, тоді в селі вирувало життя. Але КПП закрили, і люди залишились без роботи.

Поки місцеві виправдовуються бідністю, прикордонники контрабандистів ловлять чи не щодня. А потім – відпускають. Єдине покарання – це конфіскація цигарок та штраф від 1,7 тис. до 17 тис. грн.

Контрабанда на білоруському кордоні

Прикордонники у пункті пропуску Нові Яриловичі у Чернігівській області вночі 4 лютого зупинили громадянина Білорусі, який намагався ввезти в Україну 12 приладів спостереження командира танку.

41-річний житель Мінська товари військового призначення сховав у подвійному днищі багажника мікроавтобуса Volkswagen.