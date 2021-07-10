Цивільні та військові винищувачі: під Києвом пройшов чемпіонат з авіамодельного спорту

Поблизу Києва демонструють майстерність учасники чемпіонату із авіамодельного спорту. Кожна пташка у небі – це мініатюрна копія справжнього літака. Тут цивільні, військові винищувачі та бомбардувальники. Усі не лише виконують фігури вищого пілотажу, а й те, що не під силу жодному пілоту. Танцює у повітрі навіть вертоліт.

Пілоти працюють дистанційно, але у них так само немає часу на роздуми і права на помилку.

Кермувати повітряними птахами – це тільки пів справи. Кожен із 25 міні літаків уважно оглядає журі. Навіть гвинтик авіамоделі фахівці порівнюють із оригіналом справжнього літака.

Щоб сконструювати один із кращих винищувачів часів Першої світової, Євген витратив 5 років.

Сучасний Л-39, такий використовують Збройні сили України. У Сергія Мішина не одна така серйозна модель. Щоб збудувати реактивний літак він працює з командою фахівців.

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