Туман чи смог над Києвом. Які показники забруднення повітря правдиві

Вже тиждень Київ у густому тумані, українці упевнені, що це шкідливий смог. Рівень забрудненості повітря ледь не щодня перевіряють у спеціальних додатках та на сайтах. У них цифри лякають, що дихати в столиці небезпечно.

Свою карту забрудненості повітря створюють і фахівці громадської організації Kyiv Smart City. Показники збирають зі спеціальних датчиків, їх у місті лише два. Також заміри робить мобільна лабораторія, яка щодня курсує містом.

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Переконують, що усе обладнання сертифіковане. Забрудненість визначають за вісьмома показниками. Фіксують не лише гази, але й наддрібні часточки пилу.

Деякі сервіси використовують побутові датчики, які мають велику похибку. Аби датчик показав правильні дані, заміри треба робити в суху погоду, розміщувати його подалі від стін та на рівні двох поверхів.

За шкалою обсерваторії у Києві повітря дійсно забруднене, але не критично. Нині показник 8 з 14. Така ситуація була у вересні і упродовж останніх декількох років.

Нагадаємо, пости метеоспостережень у Києві посилено моніторитимуть атмосферне повітря через погоду, що сприяє накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

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