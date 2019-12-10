Туман у Харкові: вболівальники Аталанти не можуть потрапити на матч ЛЧ

У Харкові через сильний туман проблеми з авіарейсами. Зокрема, літак з Туреччини зміг приземлитися лише після 12 кіл у повітрі.

Видимість – від 200 до 500 метрів, синоптики оголосили штормове попередження. Уже скасовано низку міжнародних рейсів, із запізненням до Харкова прибув літак із Києва з футболістами Шахтаря. Завтра на харківському стадіоні Металіст вони зіграють матч Ліги Чемпіонів з італійською Аталантою.

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От тільки через туман італійці можуть лишитися без своїх уболівальників – спортсмени встигли прилетіти до Харкова ще до негоди, а фани та журналісти нині приземлились у Києві. І за прогнозами харківських синоптиків, завтра погода може тільки погіршитися.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що букмекери дали прогноз на матч Шахтар – Аталанта.

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