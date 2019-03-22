Тур у Чорнобиль: що збереглося і чи безпечно там через 30 років

Чорнобильську зону називають найекзотичнішим місцем для подорожей на планеті. Щороку тут буває понад 70 тисяч людей і більшість з них іноземців.

Це цілий музей під відкритим небом. Активісти та науковці хочуть аби Чорнобильська зона потрапила до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Кілька десятиліть вона була закрита для відвідувачів. Та останні десять років тут справжній туристичний бум. Сюди приїжджають не лише в річницю трагедії, але протягом року.

Коли пошкоджений енергоблок накрили саркофагом, радіаційний фон зменшився удвічі. Тож прогулюватися навіть біля самої станції тепер цілком безпечно. Туристичний день у зоні дорівнює одній флюорографії.

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Ваблять туристів і спорожнілі села. Деякі з них у прямому сенсі під землею. Будинки засипали, щоб знизити радіацію. Натомість катастрофа на ЧАЕС дала шанс природі відновитися. Суттєво збільшилася кількість оленів, косуль, вовків, а також коней Пржевальського.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як потрапити в Чорнобиль, скільки це коштує та чи безпечно взагалі.

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