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Софія Зінов'єва |

Туреччина та Греція: у які країни найбільше літали українці цього літа

Цього року найпопулярнішими напрямками, за якими літали на відпочинок українці, виявились Туреччина, Єгипет і Греція.

Окрім цих країн до десятки лідерів також увійшли місто Тиват у Чорногорії, ізраїльський Тель-Авів та столиця Нідерландів – Амстердам.

За даними аеропорту Бориспіль, послугами лише цього летовища у серпні скористалися понад 1 млн 250 тис. пасажирів. 

З початку року – майже шість мільйонів громадян. 

Цей показник на 69% більше у порівнянні з ковідним літом 2020 року.

Вдалим це літо видалось і для українського туризму. Цьогоріч Україну відвідало близько 35 тис. гостей із країн Перської затоки.

Цьому явищу сприяв карантин, який закрив для арабських туристів багато країн Євросоюзу і відкрив нові напрямки.

За словами голови Держагентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, арабські туристи збагатили українську економіку щонайменше на $40 млн.

Особливо привабливими для гостей з Перської затоки виявились Київ та Західна Україна, зокрема Карпати.

Детальніше про те, які розваги найбільше полюбляють арабські туристи та чому для України важливо утримати їх цікавість, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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