Тварини рятують людей: як підрозділ “Антарес” розшукує людей під завалами

Не тільки люди, а й тварини! Рятувальний кінологічний підрозділ «Антарес» із Павлограда, що на Дніпропетровщині, з початку повномасштабного російського вторгнення допомагає в пошуках людей, які через ворожі ракетні атаки опинилися під завалами. Собаки не бояться ані вибухів, ані пострілів, на заваді у пошуку їм не стає навіть двометровий шар ґрунту. Разом із військовими, правоохоронцями та рятувальниками, кінологи та чотирилапі працюють як на місцях ракетних російських атак, так і на деокупованих територіях. За 9 місяців війни загін «Антарес» допоміг виявити тіла понад 50-ти мирних жителів та українських захисників.

Доберман, німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадор, бігль і навіть коргі – у загоні «Антарес» із-поміж 13 собак, 9 – універсальні – під завалами можуть знаходити і живих, і мертвих людей.

А завдяки підготовці, працювати чотирилапі здатні до 8 годин поспіль. Найстарша – 10-ти-річна бельгійська вівчарка Спаркі. У пошукових місіях вона вказує на місця, де може бути тіло чи його фрагмент. До повномасштабного російського вторгнення «Антарес» розшукував зниклих людей. Нині це єдиний у державі цивільний кінологічний загін, який Генеральний штаб залучає до пошукової місії з повернення загиблих «На щиті». Найбільша небезпека, розповідають волонтери, – величезні площі замінованих ворогом територій.

Від початку повномасштабного російського вторгнення цивільному загону вдалося відшукати понад пів сотні загиблих українців. Заміновані території чи загроза ракетних атак російських нелюдів – попри постійну небезпеку, запевняють кінологи, працюватимуть до останнього.

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