Тверда альтернатива газу: як в Україні виготовляють брикети для опалення

За рахунок активного застосування альтернативних джерел енергії, Україна суттєво скорочує використання блакитного палива.

Приміром, завдяки твердому паливу вдалося зекономити 4 млрд кубометрів газу. І ця цифра буде зростати, адже з подорожчанням газу біопаливо – найвигідніший варіант для обігріву заміських будинків.

Конкурентом газу виявилась звичайна тирса. Тирсу спочатку просіюють, просушують та доправляють у спеціальний барабан. Там за високої температури її пресують та формують у брикет – вологостійке паливо, що довго горить.

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Собівартість тони брикету 70-90 євро. Продають по 110-115 євро у Польщу, а звідти українське біопаливо везуть до Німеччини, Бельгії, Чехії та Франції.

Нині власники індивідуальних твердопаливних котлів спалюють у них здебільшого дрова чи тріску. Але брикети значно ефективніші. Тож майбутнє галузі саме за ними, вважають фахівці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому кияни переплатили за опалення в січні.

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