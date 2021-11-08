Творець Сатани: що відомо про Михайла Янгеля та його внесок в українську космонавтику

Один із найвидатніших в історії творців ракетної техніки та перший головний конструктор конструкторського бюро Південне в Дніпрі – це все можна сказати про Михайла Янгеля. Він розробив найпотужнішу міжконтинентальну ракету – SS-18. Вражені її міццю, американці дали ракеті прізвисько – Сатана.

Ракети Янгеля свого часу стали надійним щитом СРСР і створили ядерний баланс на планеті. Дві наддержави – Радянський Союз і США розуміли: якщо хтось використає подібну зброю, загине весь світ. Тож ракети Янгеля вберегли світ від третьої світової. А коли Україна стала незалежною, їх переробили у мирних цілях, і вже ракети Зеніт підкорювали орбіту Землі.

Михайло Янгель мав українське коріння. Дід майбутнього конструктора ракет – Лаврентій Янгель мешкав у Чернігівській губернії, проте був висланий за бунтарство на каторгу в Сибір, а згодом на довічне поселення.

– Михайло Кузьмич – справжній українець. Він із старовинного козацького роду. Його дід був засланий з Чернігівщини в Сибір, – розповів другий президент України, колишній заступник генконструктора КБ Південне Леонід Кучма.

Михайло Янгель сам будував свою долю: в 15 років самостійно приїхав до Москви, де здобував освіту. Згодом працював в авіаційному КБ Полікарпова. У найпохмуріші роки сталінського терору пройшов стажування на авіаційних заводах у США.

У космічну сферу Янгель прийшов задовго до того, як почалася космічна ера. Відразу ж його шляхи перетнулися з іншим геніальним конструктором – Сергієм Корольовим. Спочатку Янгель працював під його керівництвом, а потім став його керівником.

Корольов і Янгель пропонували два принципово різні шляхи будівництва ракет. Перший був прибічником ракет на рідкому кисні, а другий – на висококиплячих компонентах палива. Зрештою, спрацювали обидва шляхи.

Змагальний дух зберігся і під час запуску першого супутника. Це майже невідомий факт, але московський супутник Корольова мав українського дублера: якби не полетів апарат із Москви, то був би запущений супутник із Дніпра.

– Перший супутник називався МС-1, наш супутник називався ДС-1. У разі аварії ракети Корольова мала летіти ракета Янгеля із супутником. Але пуск Корольова завершився вдало, а історія пам’ятає лише перших, – розповів Сергій Полуян, начальник відділення з комунікацій КБ Південне.

Варто зазначити, що Михайло Янгель на початку 1950-х років несподівано прийняв рішення залишити Москву та переїхати до України, звідки походив його рід. У 1954 році Янгель очолив та став головним конструктором ОКБ-586 (зараз це Конструкторське бюро Південне ім. Янгеля) в Дніпрі.

Секретний підрозділ із назвою Особливе конструкторське бюро створили спеціально для розробки нових стратегічних ракет, які не мали аналогів у світі. Саме це підприємство, яке пізніше назвуть іменем Янгеля, стало символом прориву в ракетній техніці.

У перші роки космічної ери її головним “двигуном” була гонка стратегічних носіїв між США й СРСР. У Дніпрі (колишньому Дніпропетровську) розробляли міжконтинентальну ракету Р-16. Москва квапила із її запуском, оскільки відносини із США розпалювалися, й терміново потрібна була новітня зброя, здатна досягати території ворога.

У поспіху 24 жовтня 1960 року був призначений випробувальний пуск Р-16 з Байконуру. Він завершився трагедією, яка забрала близько сотні життів (зокрема, командувача ракетних військ Радянського Союзу маршала Митрофана Нєдєліна).

– Янгель багато курив. А оскільки на стартовій позиції курити не можна було, він пішов перекурити в бункер, – поінформував про ті події Станіслав Ус, головний конструктор ракетного комплексу Сатана і його модифікацій.

Саме в цей момент ракета Р-16, яка стояла на старті, вибухнула. Те, що Янгеля не було в цей момент на стартовому майданчику, врятувало йому життя.

– Він узяв на себе практичну всю вину. Хоча вини його не було ніякої… Але так сталося, як сталося. І 24 жовтня ніколи на Байконурі пусків ракет не буває, – зазначив Леонід Кучма.

Згодом комісія, яка займалася розслідуванням, встановила: в катастрофі винна не конструкція дніпропетровського носія, а порушення заходів безпеки на космодромі. Янгелю від цього було не легше: він дуже переживав, переніс другий інфаркт.

Проте трагедія не зломила конструктора. Ракета Р-16 довела свою спроможність, і незабаром почалося її виробництво. І не лише її, оскільки КБ Південне розвертало потужності. Запрацював і Південмаш.

– Те, що створювалося, воно народжувалося саме тут. Не можна було подивитися, як це робиться за кордоном. Наші інженери, конструктори в усьому були першопрохідниками. Відсотків на 80-90 це були місцеві кадри, – розповів Олександр Кушнарьов, гендиректор КБ Південне.

Паралельно йшла робота над створенням і запуском супутників. Загалом за часи Радянського Союзу КБ Південне розробило і вивело на орбіту 400 супутників. Створили їх на універсальній платформі, теж Янгелівській.

Інші творіння Михайла Янгеля та очолюваного ним ОКБ-586 – ракети Р-12 і Р-14 (або ж SS-4 та SS-5) ледь не спричинили в 1962 році глобальну ядерну кризу. Вона почалася через те, що СРСР розмістив на Кубі ці ракети, здатні вражати територію США. Після переговорів між Вашингтоном та Москвою ракети повернулися до СРСР.

Проте цим ракетам було далеко до найпотужнішого дітища Янгеля – SS-18 (або Р-36М). На Заході вказану ракету зі страхом називали Сатаною. Це була головна зброя Радянського Союзу в ракетних військах. Проти Сатани в Сполучених Штатів не було протидії.

Ракету SS-18 розробили в Дніпрі ще півстоліття тому. Але і до сьогодні це найпотужніша в світі міжконтинентальна ракета.

– Це був жах від усвідомлення, що така ракета існує. Вона могла досягнути будь-якої точки світу, – наголосив головний конструктор ракетного комплексу Сатана Станіслав Ус.

SS-18 була універсальною ракетою. Після завершення “холодної війни” її змогли перебудувати у цивільний носій Дніпро.

Михайло Янгель помер 25 жовтня 1971 року. Талановитий конструктор фактично створив ракетно-космічну галузь України.

Зі смертю Янгеля його ракетна місія не скінчилася. Послідовники конструктора і сьогодні використовують його рішення.

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