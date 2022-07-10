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Факти / Відео / Україна

Ти не в Україні, ти в Одесі: чоловік отримав повістку після мовного скандалу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач Олена Фроляк Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

В Одесі в магазині мобільного зв’язку чоловік, який назвався військовим, вимагав, щоб продавець обслуговував його російською мовою.

У мережі з’явилося відео інциденту, який зафільмував продавець.

Покупець погрожував повісткою та заявляв, що викличе поліцію за те, що продавець розмовляє українською мовою. У відповідь продавець, який приїхав із Херсона, запропонував клієнтові прийти з перекладачем.

— Ти не в Україні, ти в Одесі, друже. Одесити мають право говорити російською, — заявляв чоловік.

Так і не поповнивши мобільного рахунку, агресивний чоловік пішов з магазину. Того ж дня його розшукали. З’ясувалося, він ніякий не військовий, а просто охоронець. Він швидко згадав українську і перепросив за те, що образив продавця.

Також чоловік отримав повістку до військкомату та вибачився українською мовою.

— Зараз я отримав повістку і готовий захищати батьківщину. Одеса — це Україна. Слава Україні, слава ЗСУ, — сказав чоловік.

16 липня 2021 року в Україні набула чинності стаття 30 закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної. За нею у супермаркеті, інтернет-магазині, кафе, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці обслуговування має бути українською.

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