Тяжкі ускладнення і смерть. Тисячі українців хворі на кір – як захиститись

Студент медичного університету помер в Вінниці від кору – у нього виникли ускладнення, пневмонія забрала життя 18-річного юнака. Вінниччина один із тих регіонів – де кір уже можна назвати епідеміологічним спалахом. Хоча оголошувати епідемію медики не поспішають, а в черговий раз закликають дорослих вакцинувати себе і дітей.

Бо жодної смерті від щеплення не було, а от кір тільки минулого року забрав 16 життів – це немовлята, дорослі і школярі. Вакцинами заповнені усі кабінети щеплень. Потрібно лише обстежитись і вакцинуватись.

Лікарі називають статистику, яка жахає кількістю хворих. Лише минулого року понад 50 тис. українців підхопили цей небезпечний вірус. В усій Європі від кору померли 72 людини, 16 із них – українці.

Читайте: Понад 53 тисячі! Кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усій Європі

Медики показують холодильники, які заповнені препаратами. Вакцин вдосталь.

Від кору ліків немає, лікують лише симптоми, тож цієї інфекції треба уникати. І вакцинація – єдиний спосіб вберегтися.

Медики стверджують – усі хто був хоч раз вакцинований – переносять кір легше. Після двох щеплень – ще менший ризик ускладнень. Інфекціоністи наполягають на ревакцинації, якщо ви не певні чи вводили вам в дитинстві препарат від хвороби. Рівень захищеності організму можуть показати спеціальні аналізи.

До слова, заразилися відразу після народження: у Львові 5 немовлят захворіли на кір.

Опубліковано Лютий, 12 в 14:32



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.