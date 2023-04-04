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Факти / Відео / Україна

Тихі, швидкі, смертоносні. Як працюють українські снайпери на фронті

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Тихі, маневрені та вкрай небезпечні! Мова про снайперів Січеславської повітрянодесантної бригади, які захищають батьківщину на Сході. Снайпери працюють настільки майстерно, що ворог не помічає, звідки приходить смерть. Самі ж бійці кажуть: кількість знищених ними цілей уже давно обраховується чотиризначним числом, і це ще не кінець.

Головна задача снайпера – знищити максимальну кількість живої сили противника. Боєць на псевдо Сармат уже давно перестав рахувати уражені цілі, бо тільки за останній вихід їх було шість.

– Головне в нашій роботі – прийти тихо, непомітно, вразити одним пострілом ціль і так само тихо піти, – підкреслює Сармат.

Після знищення цілі краще змінити позицію, щоб уникнути вогню у відповідь.

– Були такі випадки, що доводилось ховатись у засідці декілька годин, бо був щільний артилерійський та стрілецький вогонь, – згадує снайпер на псевдо Ліс.

Завдання у бійців бувають різні, іноді для їхнього виконання потрібно кілька днів.

– Снайперська амуніція разом з гвинтівкою важить приблизно 40 кг, довитися робити марш-кидки і на короткі, і на великі дистанції – залежно бойового завдання, – розповідає Сармат.

Але хлопці кажуть: якщо любиш свою роботу, то і спорядження не важке, й взагалі про всі складнощі забуваєш, окрім однієї:

– Найтяжче – це розуміти, що когось не стало. Все інше – дрібниці, – каже Ліс.

А Сармат додає:

– Як би не було зараз тяжко, але ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям Слава!

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