Тиманівський палац і тульчинський Версаль – як провести вікенд на Херсонщині

Більшість наших співвітчизників відпочиватимуть цього літа в середині країни. У нас є де провести час і на що подивитися. Але щоб розвивати внутрішній туризм, треба спочатку привести до ладу усі локації, які можуть зацікавити людей. Одна з громад на Вінниччині, власними силами почала реконструкцію Тиманівського палацу – одного з найцікавіших на Поділлі.

Карантин, це час для прибирання маєтку, так вирішила родина із села Тиманівка, що на Вінниччині і взялась наводити лад у садибі, яка занепадала десятиліттями. Це садиба, якою володіли польські та російські аристократи, вона переходила із рук в руки, а ще ці землі один із власників виграв у карти.

Ця область є лідером за кількістю історичних пам’яток, а саме замків, садиб, палаців. Їй поступаються навіть Львівська і Тернопільська області, де, здається, в кожному селищі і місті є щось примітне.

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На 15 га колишньої садиби Шереметьєвих уже кілька тижнів працюють косарки. А навколо палацу з’являються альпійські гірки та клумби. Десятиліттями маєток занепадав, як і більшість замків України. За його відновлення самотужки взялася родина Безбахів. Люди, які виросли поблизу пам’ятки архітектури, не змогли залишатися байдужими і дивитись, як зникає історія.

Палац Шереметьєва, ще так називають Тиманівський маєток збудований у неоготичному стилі. Зберігся тут і не менш дивовижний парк. Тутешнім осикам, тополям і липам уже понад 100 років.

У дев’яностих роках пожежа зруйнувала млин, який був і першою гідроелектростанцією. Але досі не знайшлося мецената, готового відбудувати споруду. Завдяки щорічному оперному фестивалю повертає свою велич і тульчинський Версаль. Торік на його реконструкцію витратили 11 млн.

У Тульчинському районі – понад сімдесят пам’яток культурної спадщини. На Вінниччині їх сотні.

Також насолодитись рідною природою, повернутися до власного коріння пропонують відпочинок на Херсонщині. У дельті Дніпра працюють кілька етнографічно-розважальних центрів, де містяни можуть зарядитися енергією рідної культури та відпочити від суєти. Вони розраховані на одноденний візит й доступні за ціною.

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