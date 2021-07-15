Тир біля Бабиного Яру: єврейська спільнота обурена ситуацією довкола Меморіалу

6 жовтня весь світ та Україна традиційно вшановуватимуть жертв Голокосту. Наймасовіші жалобні заходи пройдуть у Києві на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр.

Але нині на території Меморіалу тривають не тільки підготовчі роботи, а ще й перемовини із представниками Realist Security Hub, який розташований поблизу пам’ятника Менора та місця масових розстрілів на території колишнього тиру.

У Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр вважають, що організація, де постійно тренуються і лунають постріли, не повинна тут бути. Такої ж думки дотримуються і у єврейській громаді України.

Насправді від колишнього тиру залишились понад 1,5 га землі та будівлі, переобладнані з початком війни. Тепер це Realist Security Hub. Його керівник Андрій Семидідько каже, що за сім років тут пройшли вишкіл понад 7 тис. людей. Окрім стрілецьких навиків, у хабі навчають, як надавати першу медичну допомогу.

Він не в захваті від того, що хаб звинувачують в аморальності, тому до діалогу з міською владою готовий. Зі свого боку, міська влада вже почала перемовини з Realist Security Hub і сподівається, що зможе знайти вихід із ситуації.

На конструктивний діалог розраховує правління Меморіалу Бабин Яр.

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