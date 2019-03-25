Тирса замість газу: як працюють ТЕС на відходах

Україна продовжує розвивати альтернативну енергетику. Завдяки їй за останні 5 років держава замістила понад 6 млрд кубів газу. Утім, це лише початок, переконують фахівці. Адже на дрова, палети чи брикети переходять не лише індивідуальні господарства. Біомасу, яка донедавна була майже нікому не потрібна й банально пропадала, використовують цілі електростанції.

Незвичну для українців електростанцію майже 3 роки тому збудували на Чернігівщині. Порівняно з традиційними енергогігантами така ТЕС не дуже потужна – лише 4 МВт. Та для регіону все одно дуже доречна. Її енергії достатньо для освітлення 3,5 тис. квартир протягом року. Паралельно технологія дозволяє виробляти ще й тепло. Цікаво, що раніше джерело цієї енергії – відходи деревини – банально гнили в лісах та на складах лісопилок.

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При цьому на відміну від тих самих сонячних електростанцій, ТЕС на біопаливі здатна працювати цілодобово. Що дуже важливо для енергобалансу держави. Поки таких станцій в Україні одиниці. На відміну від європейських країн.

Наприклад, Литви, де біомаса покриває більшість потреб населення в енергії. Та фахівці вірять: невдовзі досвід виробництва тепла та електрики з відновлювальних джерел пошириться і в нас. Якщо використати весь цей потенціал біомаси, Україна здатна суттєво зменшити споживання дефіцитного газу.

До слова, як в Україні роблять енергію з вітру і сонця та в чому вигода.

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