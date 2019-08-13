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Тиск на свідків і підкуп: чи покарають екс-прокурора Марченка за смертельну ДТП

Він на свободі, продовжує їздити за кермом, погрожує родичам загиблих і намагається підкупити активістів.

Восени 2017 року на околиці Харкова колишній харківський прокурор Максим Марченко за кермом БМВ на шаленій швидкості врізався в Славуту, в якій їхали брати Шатохіни. З важкими травмами їх госпіталізували, та врятувати постраждалих не вдалося. Та винуватець аварії свої провини не визнав, а родичам  пригрозив, що якщо добиватимуться правди, то пошкодують.

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Максим Марченко до 2011 року працював прокурором у Харкові, потерпілі скаржаться, що він одразу почав замітати сліди: в момент ДТП він був геть п`яний.

Марченко повзав, ховався у хащі, бився і кусався, аби втекти, його утримували очевидці. Та забрав його чоловік, який представився прокурором.

З місця аварії Марченко поїхав до приватної лікарні, каже представник потерпілих, а наступного дня прийшов до поліції вже тверезий і заявив, що з місця аварії не тікав, а поїхав бо його били.

Єдиний свідок, що бачив момент ДТП з автомобіля Опель неочікувано змінив свідчення. Спершу чоловік твердив, що БМВ Марченка на швидкості 150-170 км на годину обігнала його авто, і врізалася в Славуту. Пізніше, що легковик міг неочікувано виїхати з узбіччя. Марченка не позбавили права керувати машиною, його випустили з СІЗО під заставу. Постраждалі скаржаться на тиск на свідків і навіть активістів та спроби підкупу.

Сам Марченко твердить, що п`яним не був, винним є не він, а водій Славути.

У процесі вже змінилося три судді, засідання призначають раз на кілька місяців, а прокурор той самий, що у Зайцевої, поводиться як адвокат Марченка, а не обвинувач, кажуть потерпілі.

Нагадаємо, в Одеській області на автошляху Татарбунари-Вилково зіткнулися три автомобілі.

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