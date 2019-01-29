Тиснуть на наболіле. Як кандидати скуповують голоси і чи продають їх українці

Вони латають дороги, будують дитячі майданчики, роздають гречку і багато-багато обіцяють. Все аби виграти. Це про політиків перед виборами.

В українців починається цікава передвиборча пора – спочатку президентські, потім парламентські.

Журналісти Фактів ICTV опитали десятки перехожих, чи готові вони продати свій голос на виборах. І не почули жодного так. Але за даними опитування Центру Разумкова, поставити галочку в бюлетені за винагороду готові майже 20%, тобто кожен п’ятий громадянин. І штовхає їх на такий крок не тільки бідність.

Щоб сховатися від закону, у деяких штабах хитрують. Гроші чи подарунки роздає нібито благодійний фонд. Його назва співзвучна із прізвищем політика, але офіційно той – ні до чого. Хитрість наступна – завуальоване зловживання бюджетними, тобто нашими з вами, грішми.

Кримінальну відповідальність за підкуп несуть обидві сторони. Організаторові загрожує до 7 років в’язниці. Виборцю – до 5 тисяч штрафу або до 2 років обмеження волі.

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Реальний термін – 5,5 років вже отримала жінка, яка за 600 гривень скупляла голоси на місцевих виборах в Одеській області.

Нагадаємо, переселенці можуть голосувати на виборах України 2019. Перш за все потрібно перевірити себе у списку. Якщо живете не за пропискою – подбайте про можливість голосування.

Опубліковано Cічень, 29 в 13:51



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