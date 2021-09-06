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Андрій Майдан |

Тисяча діамантів і 30 сапфірів. Презентували нову корону для конкурсу Міс Україна

Переможці конкурсу Міс Україна різних років завітали до одного з ресторанів столиці, щоб подивитись на абсолютну новинку красивого змагання. Тут презентували корону, яка віднині діставатиметься кращій з кращих у конкурсі.

Попередня корона Міс Україна була створена у 2004 році. Нинішня корона абсолютно відрізняється за формою, кольорами каміння. Вона несе аутентичну українську культуру та підкреслює жіночу красу, – розповідає голова комітету національного конкурсу Міс Україна Вероніка Щіпцова.

Команда конкурсу замовила корону в дизайнера зі світовим ім’ям Джейкоба Арабо. Її вартість оцінюється в $3 млн. Створена з 18-кратного золота, налічує більше ніж 1 тис. діамантів і близько 30 сапфірів.

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А хто з учасниць конкурсу здобуде собі нових кращих друзів-діамантів – стане відомо вже за півтора місяця.

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