Тисячі білорусів прийшли на похорон Романа Бондаренка у Мінську

У Мінську 20 листопада поховали 31-річного активіста Романа Бондаренка, якого побили і забрали у відділок міліції. Наступного дня він помер у лікарні.

На прощання у Мінську зібралося близько 5 тис. людей.

Його останніми словами в чаті будинку були – Я выхожу! Тепер ця фраза стала ще одним символом протесту.

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Генпрокуратура Білорусі почала розслідування, але кримінальної справи досі не відкрито.

Лідер опозиції Світлана Тихановська заявила, що за увесь час протестів після виборів загинуло восьмеро людей.

У Мінську Роман Бондаренко був жорстоко побитий увечері 11 листопада і помер в лікарні наступного дня.

Загибель Бондаренка викликала масове обурення, марш його пам’яті 15 листопада в Мінську був розігнаний владою.

19 листопада генпрокуратура Білорусі порушила справу проти журналістки порталу Tut.by Катерини Борисевич та лікаря, який розповів про загибель учасника протестів Романа Бондаренка.

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