Тисячі членів ДВК на Буковині не отримали гроші за перший тур виборів

На Буковині майже дві тисячі членів ДВК не отримали зароблені гроші за перший тур президентських виборів. Мова йде про кілька мільйонів гривень. Всі з одного 204 округу. Голова ОВК, відповідальний за фінанси та організацію процесу, на зв’язок не виходить. Поліція, у невиплаті грошей, злочину не бачить.

Людям не те що не заплатили, їх змусили оплачувати електрику, яку вони використали, обігріваючи робочі зали. Такої безвідповідальності буковинці ще не бачили, адже в комісіях було чимало досвідчених.

Одна з ймовірних причин заборгованості – у ОВК кілька разів змінювався голова та бухгалтери, тому можливо плутанина з документами, які не передали в банк, припускають в Опорі.

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До слова, результати виборів 2019 будуть відомі вже 21 квітня о 20:00. Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

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