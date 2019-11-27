Тисячі людей ночували на вулиці в наметах: наслідки землетрусу в Албанії

Уже другий день Албанія не сходить із заголовків світових ЗМІ через найпотужніший за останні кілька десятиріч землетрус.

Масштаби лиха ще належить оцінити, а за останніми даними, стихія забрала життя понад 20 людей. І ця цифра ще зростатиме, бо поруйновано багато будинків.

Найбільше постраждали міста Дуррес і Тумане, розташовані у столичному регіоні. Тисячі місцевих ночували на вулиці в наметах: одні, бо втратили домівки, інші – боялися повторних підземних поштовхів.

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Люди розгублені, незабаром прийде зима, а вони залишилися просто неба. Влада поки їхню подальшу долю не коментувала.

Нагадаємо, що вранці 26 листопада в Албанії був зафіксований землетрус магнітудою 6,4.

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