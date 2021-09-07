Тисячі туристів та іноземні гості: яким був цього року курортний сезон в Одесі

Через пандемію коронавірусу вже другий рік поспіль українці обирають відпочинок на Чорному морі. І попри те, що перша половина літа була дощова, до Одеси приїхали тисячі туристів.

На південних курортах України літній сезон вже завершився: значне похолодання повернуло туристів додому.

Проте в одеситів розпочався оксамитовий сезон: можна спокійно прогулятися затишними вулицями, на дорогах відсутні затори, а на улюблених пляжах майже нікого немає.

Цього року курортний сезон для Одеси видався набагато продуктивнішим, аніж минулорічний – карантинний. Більшість відпочивальників – 80% – українці. Водночас через відкриті кордони до України почали приїздити іноземці. Традиційно вони прибували з країн-сусідів. Втім, цього року чорноморські курорти привернули увагу й мешканців арабських держав.

Як розповіла керівник відділу маркетингу однієї з мереж готелів Валерія Рожко, починаючи з початку липня, завантаження відвідувачами було повним як у вихідні, так і в будні дні.

– 80% – це все ж були гості з України, а інші 20% – гості з Саудівської Аравії та Молдови, – зазначила Рожко.

Традиційно гостей міста вабила історія Одеси та прогулянкові маршрути. Як запевняють гіди, зі стартом високого сезону сотні туристів обирали екскурсії.

Однією з найвизначніших особливостей Одеси є місцева кухня – обов’язкова точка відвідування чи не для кожного туриста. Це суміш південного колориту та страв десятків національностей, які населяють місто.

Варто зазначити, що влітку Одещина перебувала в зеленій епідеміологічній зоні. Відтак, останні місяці в місті були насичені фестивалями та культурними заходами.

Як поінформувала директор департаменту туризму Одеської обласної ради Тетяна Маркова, в Одесі відбулася велика кількість івентів, додалося і святкування 30-річчя Незалежності України. На вересень також запланована низка заходів: зокрема фестивалі Золоті скрипки Одеси та Джаз Фест.

У міськраді Одеси сподіваються, що якщо в Україні не запровадять жорсткі карантинні обмеження, до кінця року місто відвідають 3 млн гостей. Це на мільйон більше, ніж минулого року.

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