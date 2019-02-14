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Тюльпани, релакс-сюрпризи та кав’ярні: як українці святкують День закоханих

Сьогодні День святого Валентина. Хтось святкує, хтось скептичний і переконаний, що кохання треба проявляти не тільки раз на рік. Тим не менш – свято це романтичне, щире і миле.

В магазинах подарунків  зізнаються – саме за емоціями нині полюють закохані. Щоправда, найбільше замовляють не активні, а релакс-сюрпризи.

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Серед квітів найпопулярніші нині тюльпани за 25 гривень та квіткові композиції у горщиках. Такі стоятимуть понад місяць. Ціни – не підвищували.

Аби  поринути в моменти щастя і любові можна  влаштувати романтичний вечір. Варіантів безліч –  сходити у кіно,  покататися на ковзанах. Або просто посидіти у затишній кав’ярні. До дня закоханих більшість закладів приготували чимало сюрпризів. Як от – кавовий напій Настрій кохання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Pornhub випустив збірник до Дня святого Валентина.

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