Тютюн навіть не ховають: як перевозять нелегальні товари та чому не бояться штрафів

Бурштин, валюта, наркотики та цигарки – усе це контрабандисти намагаються вивезти до Європи через західні кордони. Лише торік прикордонники зафіксували 400 випадків переміщення заборонених товарів на суму майже 150 млн грн. Але реальна цифра набагато більша. Бо це лише те, що вдалося затримати.

9 тис. блоків цигарок, золото й валюту – загалом на суму понад 7 млн грн – намагалися вивезти до Європи дипломати – працівники посольства України в Польщі. Їх оперативники затримали в пункті пропуску Ягодин.

Для перевезення контрабанди використовували мікроавтобус з дипломатичними номерами. А такі машини фактично недоторканні, бо оглядати і перевіряти, що везуть, – ані митники, ані прикордонники не мають права. На відміну від решти авто, які сотнями за добу перетинають межу з Європою.

А ось 10 кг наркотиків у спеціально обладнаному сховку намагався вивезти до Польщі литовець. Пакунки з марихуаною знайшли під час ретельного огляду.

Зловмисники щораз вигадують нові способи приховати контрабанду, і щойно авто викликає підозру – прикордонники заглядають у кожну шпарину.

Схованки для нелегальних товарів облаштовують у легковиках, бусах, і навіть пасажирських автобусах, які везуть за кордон заробітчан. Лідером контрабанди є тютюнові вироби. Левову частку нелегальних сигарет ховають у вантажівках.

А от ввезти нелегальні цигарки в Україну спритники намагаються переважно через кордон з Білоруссю. І там тютюнові вироби навіть не ховають.

Та якщо за наркотики чи зброю світить кримінал, то за контрабанду цигарок – штраф, щоправда немалий – від ста до 300% від вартості нелегального вантажу. Якщо авто обладнане спеціальними схованками – то конфісковують і транспорт. Увесь вилучений товар зберігають на митних складах. І після рішення суду – знищують. Та це не надто лякає спритників.

1 березня двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні, коли вони намагалися вивезти контрабанду.

За словами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.