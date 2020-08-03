Тиждень до виборів: Білорусь лихоманить від протестів, Цепкало приїхав до Києва

Тиждень до найнепередбачуваніших виборів в Білорусі з 1994 року, коли сенсаційно переміг маловідомий на той момент Олександр Лукашенко. І похід на шостий термін поспіль для бацьки мав бути без сенсацій. Однак самовпевнений очільник Білорусі ігнорував коронавірус, окрім того, в країні наростав спротив багаторічному правління Лукашенка та його диктаторським замашкам.

Тож, мітинги опозиції стають дедалі масовішими.

Дипломат і бізнесмен Валерій Цепкало зібрав 160 тис. підписів на свою підтримку на виборах у Білорусі, при необхідних 100 тис. Однак половину ЦВК забракував і на вибори не пустив. Цепкало змушений був втекти з Білорусі, він боявся переслідувань і арештів своєї родини.

Мені чітко надійшла інформація з правоохоронних органів. На підтвердження прийшли в школу, в ставленні синів почали збирати інфо, що ми погані батьки і запустили процедуру позбавлення батьківських прав. Треба било брати дітей і їхати.

Цепкало нині в Києві, розповідає про кампанію, далі їде в Польщу та Литву. Каже, і він, й інші опоненти Лукашенка мають бачення майбутнього Білорусі. Цепкало був послом у США, захопився тамтешніми комп’ютерними технологіями.

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В Мінську створив білоруську силіконову долину – парк високих технологій. Коли Факти зустрічалися з Цепкалом три роки тому, оборот становив мільярд доларів. Тисячі білоруських програмістів не іммігрували, а працюючи вдома створили популярний сервіс карт Maps.me і знамениту гру Танки.

Нині і Цепкало, і Бабарико ведуть політичні бої об’єднавши опозицію. Єдиний кандидат Світлана Тихановська, її чоловіка, ще одного кандидата у президенти кинули за ґрати, нібито за організацію масових безладів. Влада не вважала жінку без політичного досвіду серйозною загрозою. Нині на її мітинги приходять 60 тис. людей.

Екс-кандидат Цепкало вважає – в Білорусі існує громадянське суспільство і люди захищатимуть свій вибір.

У Мінську пройшов найбільший за останні роки опозиційний мітинг з участю 63 тисяч протестувальників.

Білоруси висловлювали свою підтримку головному противнику Лукашенка Світлані Тіхановськой. Окрім неї, на мітингу була представниця штабу Віктора Бабарика, якого теж не допустили на вибори Марія Колеснікова та дружина іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала – Вероніка.

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