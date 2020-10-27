Тиждень до виборів президента США: як проходять перегони між Трампом і Байденом
До виборів президента США, які відбудуться 3 листопада, залишився рівно тиждень. Кандидати – чинний очільник країни Дональда Трамп та демократ Джо Байден – проводять останні зустрічі з виборцями та виборюють голоси.
Нині протистояння триває у штатах, де громадяни не до кінця визначилися з фаворитом. На цьому тижні Трамп і Байден провели заходи у штаті Пенсильванія. За даними опитування, тут поки лідирує представник Демократичної партії.
Байден під час розмови з виборцями акцентує на бездіяльності Трампа в умовах поширення коронавірусу. Трамп же вважає, що таким чином він робить усе, аби американці не прийшли на вибори.
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Однак, за даними досліджень, громадяни переважно визначилися з кандидатом та готові йти обирати наступного президента.
Вибори у США
Напередодні виборів президента США 2020 у перегонах лідирує Джо Байден.
Він випереджає суперника на 11%, інформує CNBC.
За Байдена готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.