Тиждень до виборів президента США: як проходять перегони між Трампом і Байденом

До виборів президента США, які відбудуться 3 листопада, залишився рівно тиждень. Кандидати – чинний очільник країни Дональда Трамп та демократ Джо Байден – проводять останні зустрічі з виборцями та виборюють голоси.

Нині протистояння триває у штатах, де громадяни не до кінця визначилися з фаворитом. На цьому тижні Трамп і Байден провели заходи у штаті Пенсильванія. За даними опитування, тут поки лідирує представник Демократичної партії.

Байден під час розмови з виборцями акцентує на бездіяльності Трампа в умовах поширення коронавірусу. Трамп же вважає, що таким чином він робить усе, аби американці не прийшли на вибори.

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Однак, за даними досліджень, громадяни переважно визначилися з кандидатом та готові йти обирати наступного президента.

Вибори у США

Напередодні виборів президента США 2020 у перегонах лідирує Джо Байден.

Він випереджає суперника на 11%, інформує CNBC.

За Байдена готові проголосувати 51% опитаних, за Трампа – 40%.