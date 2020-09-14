У 2021 році США, ЄС і Україна планують запустити спільний супутник SES-17

У Харкові виготовили унікальний агрегат для міжнародного космічного супутника. Вже у січні SES-17, який забезпечить телекомунікаційним зв`язком геостаціонарну орбіту, відправиться в космос.

SES-17 – міжнародний проект країн Євросоюзу, США та України. Виготовили агрегат для супутника харківський завод FED та науковці державного аерокосмічного університету.

Агрегат для супутника SES-17 замовили французи. Завдання – охолоджувати елементи супутника, що працюватиме на геостаціонарній орбіті і забезпечуватиме мобільним зв`язком пасажирів літаків. Вже у січні 2021 року SES-17 полетить у космос, а з ним і українське ноу-хау.

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Охолоджувальний агрегат – унікальна українська розробка на $5 млн. Розробники кажуть, що ціна – це копійки, порівняно з іміджем та перспективами, які отримала Україна, прорвавшись на міжнародний космічний ринок.

Завод FED – одне з провідних українських підприємств, яке розробляє, виготовляє і ремонтує агрегати для авіації та космосу. Системи управління польотом купують в Китаї, Південній Кореї, Канаді, Туреччині та Європі. 90% продукції йде на експорт. Вимоги – надскладні, точність деталей розраховується до мікрона.

Обладнання на FED – сучасне й дороге. Один тільки верстат може коштувати від $300 тис. до $1 млн. Все автоматизоване, завдання людини – лише контролювати роботів.

Але сама Україна ж не робить замовлень на FED. Розвитком аерокосмічної промисловості має зайнятися новостворене Міністерство стратегічних галузей, воно має вирішити й ще одне питання – завод поділений на дві частини – приватний та державний.

На першому – до тисячі працівників, середня зарплата 22 тис. грн. А державний – на межі банкрутства, людей там менше і зарплати мізерні, працює із продукцією ще радянських зразків, виконує й деякі замовлення приватного FED, та обсяги щороку скорочуються через застарілі технології.

Щоб долетіти не тільки на Марс, а й повернутися назад, потрібні не рідинні або твердопаливні двигуни, а іонно-плазмові, такий двигун вже розробили на FED разом із вченими Харківського авіаційного інституту і вже випробовують. Такі двигуни знадобляться і для роботи на орбітах. Саме це українці і планують запропонувати Ілону Маску.

Запуск першого українського супутника

31 серпня 1995 року Україна стала повноцінною космічною державою. Ми запустили перший власний супутник Січ-1 українською ракетою Циклон.

Запуск супутника не випадковість, а наслідок стратегічного рішення. Після здобуття незалежності, Україна шукала своє місце у світі.

За короткий час потрібно було створити основу нової ракетно-космічної галузі – те, на що в інших держав йшли десятиріччя, Україні зробила за кілька років. Було створене Національне космічне агентство.

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