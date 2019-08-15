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У берлінському аеропорту Темпельхоф хочуть відкрити секс-будки

Цілий аеродром для сексуальних розваг з’явиться незабаром у Берліні. Влада вирішила переобладнати аеропорт Темпельхоф, що припинив роботу 11 років тому.

Віддавши його під територію, де кожен охочий зможе скористатися швидкими сексуальними послугами, чиновники намагаються навести лад у цій сфері.

На вулицях Берліна останнім часом побільшало повій. Здебільшого це – емігрантки зі Східної та Південно-Східної Європи.

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Ситуація не подобається місцевим жителям. Та і секс-працівниці страждають, їх часто б’ють. В аеропорту спорудять спеціальні криті бокси, в які клієнти заїжджатимуть прямо на своїх авто.

До слова, у США пасажир літака з Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сіті виявився єдиним на борту.

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