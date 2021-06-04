У Білорусі листонош та держслужбовців озброять пістолетами

Влада Білорусі вирішила озброїти листонош пістолетами. Також зброю зможуть отримати начальники вузлів зв’язку та інші працівники.

Операторам зв’язку за бажанням можуть видати навіть автомат.

Навіщо листоношам зброя, білоруські силовики не пояснюють. Схоже, в країні вирішили максимально озброїти державних працівників.

Зброю роздадуть співробітникам лісових і мисливських господарств, державної фельд’єгерської служби, а також спортивним об’єднанням Динамо та Білоруському товариству мисливців і рибалок.

В’язниця за відмову здавати квартиру

У липні 2020 року жінка здала в оренду квартиру помічнику прокурора в Мінську, уклавши з нею контракт на два роки. Після протестів і свавілля силовиків вона передумала й висунула вимогу, щоб жінка звільнила квартиру.

Тепер їй загрожує в’язниця за відмову здавати квартиру, оскільки прокуратура відкрила на неї кримінальне провадження за звинуваченням у порушенні рівноправності громадян.

За цією статтею жінці загрожує два роки за ґратами. У неї взяли підписку про невиїзд.

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