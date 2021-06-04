Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

У Білорусі листонош та держслужбовців озброять пістолетами

Влада Білорусі вирішила озброїти листонош пістолетами. Також зброю зможуть отримати начальники вузлів зв’язку та інші працівники. 

Операторам зв’язку за бажанням можуть видати навіть автомат.

Читайте
Стало відомо, коли і які санкції проти Білорусі запровадить ЄС

Навіщо листоношам зброя, білоруські силовики не пояснюють. Схоже, в країні вирішили максимально озброїти державних працівників.

Зброю роздадуть співробітникам лісових і мисливських господарств, державної фельд’єгерської служби, а також спортивним об’єднанням Динамо та Білоруському товариству мисливців і рибалок.

В’язниця за відмову здавати квартиру

У липні 2020 року жінка здала в оренду квартиру помічнику прокурора в Мінську, уклавши з нею контракт на два роки. Після протестів і свавілля силовиків вона передумала й висунула вимогу, щоб жінка звільнила квартиру.

Тепер їй загрожує в’язниця за відмову здавати квартиру, оскільки прокуратура відкрила на неї кримінальне провадження за звинуваченням у порушенні рівноправності громадян.

За цією статтею жінці загрожує два роки за ґратами. У неї взяли підписку про невиїзд.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Батько Протасевича вважає заяви сина в інтерв’ю наслідком тортур
Батько Протасевича вважає заяви сина в інтерв’ю наслідком тортур
Про “повагу” до Лукашенка та “зізнання” у злочинах: Протасевич дав інтерв’ю та розплакався
Про “повагу” до Лукашенка та “зізнання” у злочинах: Протасевич дав інтерв’ю та розплакався
Держдеп США підтвердив висилку дипломатів з Білорусі
Держдеп США підтвердив висилку дипломатів з Білорусі
Потрібно перенести переговори з Мінська – Кравчук
Потрібно перенести переговори з Мінська – Кравчук
Білорусь висилає американських дипломатів у відповідь на санкції США
Білорусь висилає американських дипломатів у відповідь на санкції США
Постраждає Білорусь: чим загрожує Мінську розрив торговельних відносин з Україною
Постраждає Білорусь: чим загрожує Мінську розрив торговельних відносин з Україною
Україна продовжить посилювати охорону кордону з Білоруссю – Дейнеко
Україна продовжить посилювати охорону кордону з Білоруссю – Дейнеко
Стало відомо, коли і які санкції проти Білорусі запровадить ЄС
Стало відомо, коли і які санкції проти Білорусі запровадить ЄС
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка