Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

У Білорусі військовий літак впав біля житлових будинків, є загиблі

У Білорусі у місті Барановичі розбився військовий літак Міноборони країни ЯК-130. Загинули двоє пілотів.

Вони до останнього намагалися відвести літак подалі від житлових будинків у цьому місті. Але пізно катапультувалися і розбилися.

Завдяки мужності пілотів – ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Місто Барановичі досить густонаселений район. Тож якби літак впав серед будинків – жертв могло бути дуже багато.

Пілоти були досвідченими. Вони проводили навчально-тренувальний політ під час якого виявили технічні несправності.

Читайте
Внаслідок падіння літака у Мексиці загинули шість осіб, серед них політик

Падіння літака біля Парижу

Нещодавно під Парижем сталася авіакатастрофа, розбився легкомоторний літак. Надзвичайна подія забрала життя чотирьох людей.

Літак Robin DR400 виявили 18 квітня вдень у полі. За попередніми даними, він виконував навчальний політ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Говорив про секс: у Чернівцях затримали викладача коледжу за педофілію
Говорив про секс: у Чернівцях затримали викладача коледжу за педофілію
У Черкасах помер школяр, який отримав поранення в тирі
У Черкасах помер школяр, який отримав поранення в тирі
В Івано-Франківську чоловік знайшов у ліфтовій шахті два тіла
В Івано-Франківську чоловік знайшов у ліфтовій шахті два тіла
Обшуки та вилучення техніки: у Білорусі затримали 13 співробітників порталу Tut.by
Обшуки та вилучення техніки: у Білорусі затримали 13 співробітників порталу Tut.by
У Черкасах 9-річного хлопчика затисло в паркані
У Черкасах 9-річного хлопчика затисло в паркані
Дощ у Києві: після грози на Подолі провалився асфальт
Дощ у Києві: після грози на Подолі провалився асфальт
У Білорусі завели кримінальну справу на керівників сайту Tut.bу
У Білорусі завели кримінальну справу на керівників сайту Tut.bу
На Одещині розшукують чоловіка, який викрав жінку з дитиною і понад тиждень переховував
На Одещині розшукують чоловіка, який викрав жінку з дитиною і понад тиждень переховував
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка