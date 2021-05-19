У Білорусі військовий літак впав біля житлових будинків, є загиблі

У Білорусі у місті Барановичі розбився військовий літак Міноборони країни ЯК-130. Загинули двоє пілотів.

Вони до останнього намагалися відвести літак подалі від житлових будинків у цьому місті. Але пізно катапультувалися і розбилися.

Завдяки мужності пілотів – ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Місто Барановичі досить густонаселений район. Тож якби літак впав серед будинків – жертв могло бути дуже багато.

Пілоти були досвідченими. Вони проводили навчально-тренувальний політ під час якого виявили технічні несправності.

Падіння літака біля Парижу

Нещодавно під Парижем сталася авіакатастрофа, розбився легкомоторний літак. Надзвичайна подія забрала життя чотирьох людей.

Літак Robin DR400 виявили 18 квітня вдень у полі. За попередніми даними, він виконував навчальний політ.

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