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Евакуація українців із Китаю: у Бориспіль прибув перший літак

В аеропорт Бориспіль прибув літак з українцями з Китаю. Їх доправила компанія SkyUp, яка вирішила тимчасово припинити рейси в тому напрямку.

Літак здійснив посадку у Борисполі, яку очікували о 12:40, але він прилетів трохи раніше. Це українці з острова Хайнань, вони повертаються додому з відпочинку.

На борту літака приблизно 160 пасажирів. Перед тим як їх випустити з борта літака, до них скерували групу прикордонників і медиків, які спочатку здійснять опитування та виміряють температуру.

В Борисполі ще чекають 2 рейси з Китаю, вони прилетять завтра (31 січня)  і неділю (2 лютого).

Факти ICTV раніше писали про те, що США евакуювали громадян з Китаю на Аляску.

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