У Боярці лікарі просять допомоги – бракує масок, респіраторів і костюмів
В Боярці на Київщині лікарі через соцмережі попросили допомоги. Мовляв, їм не вистачає і масок, і респіраторів, і захисних костюмів.
Керівництво закладу каже, що це неправда, але спілкуватися з журналістами категорично не хоче.
Медики звертаються до українців, з проханням допомогти, хто чим може. Часу шити маски немає. Всіх незадоволених лікарів відправляють на сувору розмову з керівництвом.
Докладніше дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українські волонтери допомагають літнім людям під час карантину.
2020-03-20
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19, Лікарі, МедикиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.