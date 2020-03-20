У Боярці лікарі просять допомоги – бракує масок, респіраторів і костюмів

В Боярці на Київщині лікарі через соцмережі попросили допомоги. Мовляв, їм не вистачає і масок, і респіраторів, і захисних костюмів.

Керівництво закладу каже, що це неправда, але спілкуватися з журналістами категорично не хоче.

Медики звертаються до українців, з проханням допомогти, хто чим може. Часу шити маски немає. Всіх незадоволених лікарів відправляють на сувору розмову з керівництвом.

Докладніше дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українські волонтери допомагають літнім людям під час карантину.

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