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У Бразилії приготували десятки тисяч могил для жертв Covid-19

Коронавірус активно шириться світом. Кількість інфікувань за добу зросла на 96 тис. людей, захворіло вже майже 5,5 млн. Померло 346 тис.

Найбільше смертей зареєстрували у США – близько ста тисяч. І тепер країна закриває в’їзд усім, хто повертається з Бразилії, яка стала новим центром спалаху коронавірусу.

Величезний новий цвинтар поблизу Сан-Паулу – десятки тисяч могил приготували для жертв коронавірусу. Місто – епіцентр епідемії в країні. За вихідні Бразилія стала другою у світі після Сполучених Штатів за кількістю захворювань – понад 363 тис. За день помирає по тисячі людей. Про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ЄC готується до курортного сезону.

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