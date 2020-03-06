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Факти / Відео / Україна / Суспільство

У Броварах люди подали до суду на сусідів через прибудову

Правозахисник з Броварів обурений діями місцевої влади та рішенням шостого апеляційного адміністративного суду щодо своєї підзахисної.

Справа у тому, що вже три роки мешканка Броварів бореться за своє майно. Жінка має частину будинку, яку отримала у подарунок.

Хата стара і майже валилася. Тож, власниця самотужки зробила ремонт та відбудувала стіни. Сусідам це не сподобалося і ті почали усюди скаржитися. Дійшло до суду.

Про правосуддя по-українськи – матеріал Наталії Жуковської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому ДАБІ дозволяє масову забудову Києва торговими центрами.

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