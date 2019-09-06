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У Британії студент винайшов рукавички від тремтіння рук

Більше ніякого тремтіння рук – диво рукавички для недужих, зокрема на хворобу Паркінсона, розробили у Британії.

Для них через тремор найпростіші побутові дії стають справжнім випробуванням. Наприклад, поїсти, помити посуд або підстригти нігті.

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Рішення виявилося доволі простим – у рукавички вмонтували гіроскоп. Автор проекту, 26-річний студент Фаї Онґ каже, що ідея виникла в нього, коли він допомагав у шпиталі для людей похилого віку.

Нині хлопець вдосконалює свій винахід. Ліцензію на масове виробництво та продаж у США і країнах Євросоюзу розраховує отримати наступного року.

Нагадаємо, українець створив мобільний додаток В похід Карпатами, який допоможе туристам безпечно мандрувати в горах.

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