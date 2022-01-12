У Брюсселі проходить Рада Росія-НАТО: що обговорюють

Сьогодні, 12 січня, у Брюсселі розпочався другий раунд переговорів Заходу та Росії. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Росія проведе переговори з 30 державами-членами НАТО у рамках засідання Ради.

Говоритимуть сторони про так звані гарантії безпеки, які насправді є ультиматумом Кремля, а саме: щоб Україна ніколи не стала членом НАТО та щоб Альянс повернувся до своїх кордонів 1997 року, коли його членами не були країни Балтії, Польща, Чехія та інші європейські держави.

Рада Росія – НАТО не збиралася з 2018 року.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 січня, у Женеві спілкувалися заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

А перед сьогоднішнім засіданням із росіянами Шерман і генсек НАТО Єнс Столтенберг узгодили позиції. Союзники по альянсу “увійдуть до кімнати переговорів об’єднаними”, запевнила після зустрічі Шерман.

Завтра, 13 січня, з Росією говоритимуть в ОБСЄ. У цих переговорах візьме участь і Україна.

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