Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
У Бєлгороді атакували ППО | Януковича судитимуть за Майдан | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– Репортаж з передової;
– Нічні вибухи біля Бєлгорода — дрони СБУ атакували російську ППО;
– Розслідування справи Майдану завершено — хто постане перед судом;
– Укрзалізниця запускає новий потяг Львів-Варшава — коли можна купити квитки;
– Іпотерапія на Харківщині;
– У сільській школі на Київщині облаштували укриття на понад 700 квадратних метрів.
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