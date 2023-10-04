У Бєлгороді атакували ППО | Януковича судитимуть за Майдан | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– Репортаж з передової;

– Нічні вибухи біля Бєлгорода — дрони СБУ атакували російську ППО;

– Розслідування справи Майдану завершено — хто постане перед судом;

– Укрзалізниця запускає новий потяг Львів-Варшава — коли можна купити квитки;

– Іпотерапія на Харківщині;

– У сільській школі на Київщині облаштували укриття на понад 700 квадратних метрів.

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