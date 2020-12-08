У Чехії українська церква Святого Михаїла потребує реконструкції через пожежу

Церква Святого Михаїла у Празі (Чехія), яку на початку XX століття перевезли із Закарпаття, нині у жахливому стані після пожежі. Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я, однак більша частина унікального храму була знищена.

Поліція досі не встановила причини займання. Влада Праги вже зібрала на відновлення майже €400 тис.

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Представник української громади в Чехії Олекса Ливінський заявив, що відповідальність за інцидент мають нести представники румунської православної церкви, якій храм був переданий у 2008 році.

Він додав, що після реконструкції влада Праги має порадитися, зокрема з української громадою, кому віддавати церкву.

Американський фотограф Джефрі Мартін розробив 3D-модель церкви абсолютно безкоштовно.

– Я був шокований, дізнавшись про те, що храм згорів. Водночас це було неймовірною вдачею, що я встиг зробити цю 3D-модель. Я одразу зателефонував до мерії та запропонував використати мою роботу для реконструкції і вони погодилися, – розповів Мартін.

Реконструкція храму триватиме понад два роки.

У Празі згоріла українська церква XVII століття

29 жовтня у столиці Чехії горіла православна дерев’яна церква святого Михаїла. Її збудували в Україні в другій половині XVII століття, а на початку минулого століття перевезли до Праги. Вогонь охопив нижню частину дерев’яної конструкції церкви. Всередині виявили кілька балонів із пропан-бутаном під тиском.

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