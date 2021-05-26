У Черкасах люди щоранку шикуються в черги задля оформлення субсидій

У Черкасах біля департаменту соцзахисту люди щоранку шикуються в довгі черги, щоб оформити субсидії.

Найбільше тих, хто хоче зняти з платежів родичів, які прописані в помешканні, але не проживають там. Чимало і тих, хто звертається по субсидію вперше й не може розібратися з документами.

Валентина Александрук живе бідно, але в субсидії їй відмовляють, бо в квартирі прописані четверо людей. Хоча проживає там лише вона й хвора сестра, за якою доглядає.

– За тепло нараховують 3 тис. грн на місяць за 60 кв. м. А ми маємо лише дві пенсії. Як платити? Це ж абсурд! – дивується жінка.

Умови призначення субсидій змінилися з 1 травня. Комісій, які ними займалися, більше немає. Тепер це справа департаментів соцполітики.

Для більшості перерахунок відбудеться автоматично. Особиста присутність потрібна лише тим, хто вперше подає документи на субсидію та хто має зміни в доходах чи документах.

– Люди повинні заповнити нову заяву-декларацію, надати документи, необхідні для підтвердження. Нараховуватимемо субсидію за кількістю осіб, які фактичного проживають, – пояснює заступник директора департаменту соцполітики Черкаської міськради Катерина Бінусова.

Донести документи можна до вересня. Але субсидію не дадуть, якщо в людини є депозит понад 100 тис. грн чи вона придбала будь-що дорожче за 50 тис. грн.

Не буде допомоги, якщо людина має кілька помешкань або одне велике – квартиру понад 130 кв. м чи будинок понад 230 кв. м.

Не отримають субсидії і ті, якщо в родині хтось не працює або, навпаки, працює за кордоном понад два місяці. Якщо цього не вказати, гроші доведеться повернути.

Отримання субсидій сім’ям із дітьми

21 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону Про охорону дитинства (законопроект №3124), який значно спростить отримання субсидій сім’ям із дітьми.

Документом пропонується не включати до доходу родини нараховані соціальні допомоги на дитину.

Йдеться про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, на дітей одиноким матерям (батькам), на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування тощо.

Фото: Dreamstime

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