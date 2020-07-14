У Черкасах нашестя чорних тарганів: чим вони небезпечні і звідки взялися

У Черкасах нашестя чорних тарганів. Жителі одразу кількох багатоповерхівок скаржаться на непроханих гостей. Гігантські комахи подекуди до п’яти сантиметрів завдовжки.

На деревах, дитячих майданчиках, у траві і шпаринах будинку. Жителі кількох багатоповерхівок у Черкасах фільмують чорних тарганів. Нічні комахи, кажуть,буквально заполонили двори, але найгірше – через вікна і тріщини лізуть до квартир.

Але це неприємне сусідство може бути ще й небезпечним.

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Люди схвильовані не дарма – кажуть фахівці. Чорний тарган небезпечніший за рудого прусака – він переносить десятки хвороб. Адже, найчастіше оселяється на смітниках, в підвалах, на горищах.

Чорний тарган живе в одному середовищі разом з гризунами, зокрема, із щурами. А вони – переносники різних хвороб і чорні таргани будуть переносити значну кількість хвороб. На довші вусики кріпляться мікроорганізми і цим він небезпечний, – Ольга Зубенко ентомолог.

Будинки,підвали і під’їзди фахівці обробили. Але й самим мешканцям радять ставити пастки і теж боротися з небезпечними комахами.

На такий раптовий спалах нашестя могли вплинути кліматичні умови, адже останні роки температура як для нашої місцевості підвищилась, пояснюють фахівці. Ще одна версія – міграція. Чорний тарган міг потрапити в Україну з Європи разом з продуктами харчування або кормами для тварин.

Проблеми із тарганами також були на Миколаївщині. Але причиною було те, щоб зменшити комуналку, люди викреслили плату за дезінсекцію.