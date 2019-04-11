У Черкасах поліцейські ловлять пішоходів-порушників

Щороку в Україні через перехід дороги у невстановленому місці трапляється до півтисячі аварій із постраждалими. Люди поспішають, лінуються або ж вигадують інші причини, аби перейти дорогу де заманулося. Чимало порушників не знають, що за це передбачений штраф.

У Черкасах поліція вирішила нагадати містянам, що вони теж учасники дорожнього руху і мають дотримуватися правил.

Поблизу центрального ринку завжди жвавий рух. Тут багато магазинів, торгівля на вулиці, пересадочна зупинка. Люди ледь оглядаючись на боки, переходять дорогу, де їм зручно. Пішоходи маневрують між автівками, поспішають на ринок чи автобусну зупинку. Найчастіше як виправдання – погане самопочуття.

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Сьогодні робота поліцейських – профілактична. Вони пояснюють людям, що переходити дорогу як заманеться – небезпечно і вручають пам’ятку з правилами дорожнього руху. Пішоходи на поліцейських і камери реагують по-різному. Одні вибачаються і обіцяють більше не порушувати, інші обурюються або тікають.

Якщо перехід у недозволеному місці спричинив аварійну ситуацію, можна віддати 170 грн. Але, схоже, і така сума не лякає пішоходів. Подібні акції патрульна поліція проводить у багатьох містах. головна мета – достукатися до свідомості людей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Подолі Mazda збила пішохода і врізалася в огорожу.

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