У Черкасах запрацював завод з виробництва медичних комбінезонів для медиків
У Черкасах розгорнули масове серійне виробництво спецодягу для медпрацівників. Від початку пандемії одне з підприємств перепрофілювало потужності, закупило сучасне обладнання і облаштувало швейні цехи.
Ще донедавна тут були цехи деревообробного комбінату, нині – швейне виробництво. За сучасною технологією тут виготовляють захисний одяг для медиків. Костюм водонепроникний, з мембранної тканини. Такі костюми можна спокійно носити 12-годинну зміну.
Халати, костюми і комбінезони виготовляють на спеціальному сучасному обладнанні. Тканину не шиють, а під тиском спаюють ультразвуком, виходить герметичний шов, що не пропускає вірусів.
Читайте: В Офісі президента створили Раду з питань малого бізнесу
За зміну виготовляють понад 15 тис. костюмів і комбінезонів. Тканину везуть з усього світу. Обладнання допомагає навіть у найдрібніших деталях.
На підприємстві працює понад 200 швачок, зарплата – 15-18 тис. грн. Працівників навчають, іногороднім надають житло в хостелі й добудовують свій. Перший цех розгорнули ще навесні, за два тижні. Нині облаштовують уже третю чергу виробництва.
Продукцію постачають по всій Україні, виконують держзамовлення, а також напряму співпрацюють із медзакладами. Черкаським лікарням першу партію подарували як гуманітарну допомогу, дослухалися до зауважень медиків і нині Центр екстреної допомоги вже планує закупити 1 тис. комбінезонів для своїх працівників.
Підприємству потрібні ще 250 швачок. Адже з такими потужностями можуть виготовляти до 45 тис. комбінезонів за зміну. Тут хочуть повністю забезпечити захистом українських медиків, а згодом вийти на міжнародний ринок. Відповідні сертифікати вже мають.
Нові умови кредитування для бізнесу
Уряд змінив умови пільгового кредитування бізнесу за програмою Доступні кредити 5-7-9% через посилення карантину у січні 2021 року.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.