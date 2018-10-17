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У Черкасах зупинили утеплення будинків – люди погрожують масовими протестами

Критична ситуація з ремонтами будинків у Черкасах. Понад 70 ОСББ,  напередодні холодів, змушені зупинити утеплення будівель, капітальні ремонти покрівель і ліфтів.

А все тому, що свої гроші витратили, а законну частину з міського бюджету, 15 мільйонів гривень, отримати не можуть через прокуратуру, яка зараз перевіряє правомірність їх виділення.

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Керівники ОСББ – у розпачі. Міські гроші потрібні терміново, бо недороблені ремонти вилізуть боком щойно підуть дощі і вдарять перші заморозки. Та на збори до них ніхто з представників влади не прийшов.

Люди готові до радикальних дій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Борги за комуналку в Україні перевищили 38 млрд грн.

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