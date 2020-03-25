У Чернігові швейна фабрика виробляє захисний одяг для медиків

Від елегантних суконь до захисних костюмів. У Чернігові швейна фабрика запустили нове виробництво. 150 кравчинь працюють над захисним одягом для медиків. Перша лінійка халатів та масок – вже відшивається. А лікарні, тим часом, шикуються для закупівлі необхідного спецодягу.

Захисні костюми відшивають зі спеціальної медичної тканини. Вона стійка до вірусів.

Захисні медичні костюми вирішили шити, щойно в країні гостро постало питання із забезпеченням лікарів спецодягом, каже директор швейної фабрики Світлана Титова. Спершу запитали які спецкостюми необхідні. Отримане замовлення розділили між цехами, для прискорення процесу.

Тканини для пошиву спецодягу вистачає. Нині шукають де б закупити фурнітуру. Втім, обіцяють, що за кілька днів перші комплекти потраплять до лікарень.

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