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У Чернівцях бракує місць для хворих на коронавірус – шпиталь розгорнули у гімназії

В Україні другий день поспіль рекордне зростання інфікованих – майже 400 за добу. Лідер за кількістю хворих – Буковина, тут уже 662 випадки. У лікарнях бракує місць, шпиталь розгорнули в одній із гімназій Чернівців. Серед інфікованих і четверо священиків. Один із них заявив, що не визнає результатів аналізів і збирається проводити богослужіння.

На другому місці за кількістю хворих – Київ, де заражені 644 людини. Епіцентром спалаху залишається Києво-Печерська лавра, де майже 100 інфікованих, ще 30 людей – перевіряють. Недужих виявили і в Іонинському монастирі. Тим часом столична лікарня №6 припинила прийом нових пацієнтів, там вже захворіли 15 медиків. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Збройних силах України зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. Працівник ЗСУ помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

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